Simona Halep, anunț de ultim moment despre retragere: „Mă gândesc des la asta, am o vârstă!” - Antena Sport

Simona Halep a făcut un anunț despre retragere. Românca în vârstă de 33 de ani a recunoscut că se gândește des să își încheie cariera, date fiind și accidentările suferite, după revenirea pe teren. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Simona Halep se pregătește să evolueze la turneul Transylvania Open, de la Cluj. Fostul lider WTA va juca și în proba de dublu, alături de Ana Bogdan. Simona Halep, anunț despre retragere Simona Halep a revenit în țară, pentru a participa la Transylvania Open, și a fost întrebată direct dacă ia în calcul retragerea. „Simo" a declarat că are multe lucruri de făcut și după tenis și ia în calcul să-și încheie cariera curând. Halep a dezvăluit că accidentările i-au dat bătăi de cap, după revenirea în circuit, ca urmare a procesului de dopaj. Românca, câștigătoare a două turnee de Grand Slam, a transmis că i-a fost recomandată o operație, la care însă nu va recurge, deoarece este foarte dificilă. „(Te gândești la retragere) Bineînţeles, şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.

Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis a fost extraordinar, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep abia aşteaptă Transylvania Open: „Mi-a fost dor”

Simona Halep va reveni în circuitul WTA la ediţia din 2025 a Transylvania Open, turneul la care a ajuns până în ultimul act în 2021, la ediţia inaugurală. De data aceasta, Simona Halep va avea parte şi de susţinerea fanilor, iar dubla câştigătoare de Grand Slam este nerăbdătoare să revină pe teren.

„Mi-a fost dor. E o deplasare specială pentru că la Cluj e mereu o atmosferă foarte frumoasă şi sunt primită cu multă căldură. Abia aştept să ajung. Bine că zborul e scurt.

