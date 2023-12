Bernie Szocs, idol pentru Elena Zaharia înainte de Turneul Campioanelor (15-17 decembrie, în AntenaPLAY): "O mare recunoştinţă!" - Antena Sport

Reclamă

„Când eram mică, erau cele mai bune jucătoare. Bine, şi acum sunt cele mai bune… Eliza Samara, am norocul de a mă antrena cu ea, şi ea este de la Constanţa. Chiar ieri am făcut antrenament cu ea. Şi cu Bernie mă antrenez când am ocazia.

Acum, le văd mult mai bine pentru că sunt lipită de lot, sunt a 5-a şi anul acesta am fost şi la Europene, acolo unde am reuşit să câştigăm locul 2. Chiar dacă eu nu am jucat, sunt recunoscătoare că am fost lângă ele. Este o mare recunoştinţă pe care o am, pentru că sunt acolo lângă ele. Sunt nişte jucătoare foarte bune, cărora îmi este greu să le iau locul, momentan.

Experienţa lor se vede, clar. Dar eu zic că, cu multă muncă, pot să ajung sus, la fel ca ele. Sentimentul, atunci când îţi cântă imnul, este cel mai plăcut. Pentru asta luptă orice român„, a declarat Elena Zaharia la AS.ro LIVE.

Cele mai bune 16 jucătoare de tenis de masă din lume îşi dau întâlnire în AntenaPLAY, la ultimul mare turneu de tenis de masă din 2023. Aflată pe locul 12 mondial, Bernadette Szocs va fi reprezentanta României în turneul la care participă toate starurile din tenisul de masă mondial.

Bernadette Szocs – Chen Xingtong, exclusiv în AntenaPLAY

Bernadette Szocs – Chen Xingtong e meciul din optimile Turneului Campioanelor la tenis de masă 2023, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. Partida lui Bernie cu numărul 6 mondial va avea loc vineri, de la ora 11:30.

Bernadette Szocs are parte de un sezon excelent, dovadă fiind victoria cu Chen Meng, de la WTT Champions Frankfurt, care i-a adus şi calificarea la Turneul Campioanelor. Chiar dacă Bernie nu a câştigat niciun titlu, ea şi-a trecut în cont o finală la WTT Contender Lima. Pe de altă parte, Bernadette a învins-o deja pe Chen Xingtong în acest sezon. Cele două s-au întâlnit la WTT Champions Macao 2023, în aprilie, şi jucătoarea noastră s-a impus în prima rundă cu 3-1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-3). „Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China”, spunea atunci Bernie. Dacă o va învinge şi la Nagoya pe Chen, Bernadette ar putea avea parte e un duel cu numărul 2 mondial, Wang Manyu, care se va lupta în optimi cu Xiaoxin Yang.