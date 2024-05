Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti! Anunţul oficial al campioanei României - Antena Sport

Adrian Vasile a fost cooptat în staff-ul CSM Bucureşti încă din anul 2014 şi a fost numit în octombrie 2019 antrenor principal al echipei, fiind practic implicat în mod direct în toate succesele clubului. Din cei 5 ani petrecuţi la clubul bucureştean ca principal, primul sezon a fost întrerupt de pandemia de Covid atât în EHF Champions League, unde echipa era calificată în sferturile de finală, cât şi în Liga Florilor MOL, unde CSM era în vârful clasamentului, la egalitate de puncte cu rivala SCM Rm. Vâlcea, dar cu un joc mai puţin disputat. În următorii 4 ani a câştigat de trei ori liga naţională de handbal feminin, Cupa şi Supercupa României, notează news.ro.

„CSM a devenit parte din viaţa mea!”

În EHF Champions League, echipa a ajuns mereu în faza sferturilor de finală, adunând în total 9 prezenţe în primele 8 formaţii, performanţă cu care nu se mai poate mândri decât Gyor ETO. După ratarea calificării în Final4-ul EHF Champions League, Adrian Vasile a condus echipa în cele patru etape din campionatul intern rămase până la sfârşitul sezonului, conform înţelegerii cu conducerea clubului. Astfel partida cu SCM Universitatea Craiova de vineri 17 mai a fost ultima pentru CSM Bucureşti cu Adrian Vasile antrenor principal.

Reclamă

„Sunt mândru de cei zece ani în care am lucrat la CSM Bucureşti. Aici am putut experimenta toate aspectele profesiei de antrenor şi am acumulat o experienţă fantastică. Sunt mândru de toate titlurile pe care le-am câştigat cu clubul în ultimii ani, sunt mândru de staff-ul şi jucătoarele alături de care am lucrat, precum şi de oamenii din club şi de fanii noştri fantastici. CSM a devenit o parte din viaţa mea, iar acum vreau să folosesc toate cunoştinţele câştigate într-un club atât de puternic pentru un nou proiect în handbal. Aştept cu nerăbdare viitorul şi drumul care mi se aşterne înainte”, a declarat Adrian Vasile.

Discursul Cristinei Neagu, după ce CSM Bucureşti a primit titlul de campioană

Discursul Cristinei Neagu, după ce CSM Bucureşti a primit titlul de campioană. Neagu a spus că, în ansamblu, a fost un sezon bun, abând în vedere că CSM Bucureşti a câştigat 3 trofee.

„Suntem bucuroase. Sigur, există dezamăgirea ratării Final Four, însă am câștigat trei trofee pe plan intern. Vedeți, există mai multe echipe care investesc, însă nu au performanțe similare. Per total, este un sezon reușit, chiar dacă ne apasă ratarea Final Four. Trei trofee anul trecut, trei trofee acum, sperăm să o ținem tot așa. Suntem obișnuiți cu schimbările, vor pleca șapte jucătoare, vor veni altele. Va fi un început de sezon complicat, vor fi și Jocurile Olimpice.

Reclamă 4 / 0/3

Va fi complicat, nu vom rămâne multe fete aici, să ne pregătim. Sunt multe echipe care vor să cucerească trofee, iar noi am reușit să câștigăm tot, nu e simplu. Rămâne și marea dorință a Final Four-ului. E greu de spus ce trebuie să facem pentru a ajunge în ultima fază de Champions League. E greu să ajungi acolo, sunt multe echipe care investesc pe plan internațional. Clubul ne asigură toate condițiile pentru a performa. Cred că umbrim bucuria trofeelor pe plan intern, toată lumea își dorește să facem performanță în Champions League. Astăzi, trebuie doar să ne bucurăm de câștigarea titlului în Liga Florilor”, a spus Cristina Neagu după ce CSM Bucureşti a primit trofeul de campioană.

Care este cel mai bun antrenor al momentului în fotbalul mondial? Pep Guardiola Jurgen Klopp Carlo Ancelotti Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...