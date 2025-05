Cristina Neagu, discurs emoţionant după retragerea din handbal: "Las aici o viaţă de om. A însemnat totul" - Antena Sport

Cristina Neagu s-a retras din handbal. Cea mai bună jucătoare din istoria României a evoluat pentru ultima oară în meciul dintre CSM Bucureşti şi Corona Braşov, partidă care a avut loc în Sala Polivalentă.

A fost un joc extrem de emoţionant, iar la finalul meciului, Cristina Neagu a dat frâu liber emoţiilor. Ea a izbucnit în lacrimi şi le-a mulţumit tuturor celor care au susţinut-o în cariera sa.

Cristina Neagu, după ce s-a retras din handbal: „Astăzi nu avea niciun sens să încerc să nu plâng”

Cristina Neagu a recunoscut că îi face plăcere faptul că tricoul cu numărul 8 a fost retras de către CSM Bucureşti. De asemenea, Neagu a dezvăluit că nu avea niciun sens să încerce să nu plângă într-un moment atât de emoţionant:

„A fost cel mai emoţionant, nu neapărat greu. Asta am simţit (n.r. când s-a înclinat în faţa publicului). Am trecut prin multe în opt ani de zile la CSM, şi lucruri frumoase, şi lucruri dificile, iar fanii au fost alături de mine. Aţi văzut în fiecare an sprijinul şi aprecierea din partea lor. Pur şi simplu asta am simţit, să dau şi eu să dau ceva înapoi, pe lângă ce am încercat pe teren.

Cred că felul în care m-am purtat, pasiunea pe care am arătat-o pe teren, dincolo de talentul meu în ceea ce priveşte handbalul. Şi faptul că poţi visa, indiferent ce faci, dacă faci sport sau ce job ai. Am arătat că se poate. Aş spune că a fost o poveste (n.r. cariera sa).