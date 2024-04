CSM Bucureşti a câştigat Cupa României! Victorie categorică în finala cu Dunărea Brăila - Antena Sport

Handbalistele bucurestene la un timeout alaturi de antrenorul lor Adrian Vasile in meciul de handbal feminin dintre CSM Bucuresti si Krim Mercator Ljubljana, contand pentru Liga Campionilor, desfasurat in Sala Polivalenta-Ioan Kunst Ghermanescu din Bucuresti, duminica 24 martie 2024. Bucuresti *** Bucharest handball players at a timeout with their coach Adrian Vasile during the womens handball match between CSM Bucharest and Krim Mercator Ljubljana, counting for the Champions League, held in the Ioan Kunst Ghermanescu Polyvalent Hall in Bucharest, Sunday 24 March 2024 Bucharest Copyright: xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURESx,Image: 859394211, License: Rights-managed, Restrictions: Credit images as "Profimedia/ IMAGO", Model Release: no