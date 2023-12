Eliza Buceschi, mesaj emoţionant după ce România a ratat calificarea în sferturile Mondialului: "Asta va lăsa urme!" - Antena Sport

Reclamă

Buceschi le-a mai mulţumit tuturor celor care au susţinut echipa naţională, declarându-se mândră de faptul că este româncă.

„Am râs, am plâns, am sperat, am căzut, ne-am ridicat și am continuat. Ne-am dorit mult, însă din păcate nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul și asta va lăsa urme pentru fiecare dintre noi.

La finalul acestui Campionat Mondial vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au încurajat de aici sau de acasă. Mândru că sunt român!”, a transmis Eliza Buceschi, pe contul ei de Instagram.

Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare din lotul României, la Campionatul Mondial din acest an. Aceasta a fost desemnată MVP la toate cele patru meciuri ale naţionalei de la turneul final.

Gheorghe Tadici, discurs vehement după eliminarea României de la Campionatul Mondial

Gheorghe Tadici a avut un discurs vehement după eliminarea României de la Campionatul Mondial. Fostul selecţioner al României a spus că, dacă era în locul lui Florentin Pera, nu o folosea deloc pe Cristina Neague la Campionatul Mondial de handbal.

„Ea nu s-a antrenat o lună de zile. Am spus-o înainte și o spun și acum că dacă nu e aptă 100% nu ar trebui să fie folosită și, mă rog, s-a întâmplat. A vrut și ea să ajute, a fost dornică să ajute. A ajutat cât a putut. Nu știu cât a putut și cât nu a putut. Eu, așa cum am declarat și înainte de Campionatul Mondial, eu dacă eram în locul lui Pera nu o foloseam dacă nu era aptă 100%. E o jucătoare foarte bună, cu un IQ foarte bun. Însă totul în ultimii ani a gravitat în jurul ei. E un sport de echipă. Dacă nu joci colectiv ambele faze, și apărare, și atac, e mai dificil să apară rezultate de excepție. Răspunsul meu e așa. Dacă Cristina Neagu ar fi fost 100% aptă la Campionatul Mondial, probabil că am fi avut o victorie și în meciul cu Germania care a fost meciul de căpătâi, așa”, a spus Gheorghe Tadici la sport.ro.