Florentin Pera, extrem de sincer după Danemarca - România 39-23! Ce nu a mers în jocul tricolorelor - Antena Sport

„Am încercat să dăm totul, să jucăm cu inima. Am încercat să schimbăm ceva în echipa noastră. De asemenea, când Danemarca a avut un avantaj mare de cinci-șase goluri am încercat să mai fac schimbări, dar nu a mers.

Am pierdut meciul în prima repriză. Am avut câteva ocazii bune, ok, am ratat în câteva situații unu-la-unu.

Îmi pare rău pentru meci, dar asta e viața, trebuie să ne mobilizăm și să luptăm în continuare. Am încredere în jucătoarele mele. Avem echipă bună și putem juca mai bine”, a declarat Florentin Pera, potrivit sport.ro.

Programul României din grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal

Echipele calificate din Grupa E preliminară, printre care şi România, vor fi în aceeaşi grupă principală cu echipele calificate din Grupa F preliminară, anume Germania, Polonia şi Japonia.

România va da astfel peste Germania în primul meci, echipă care a intrat în grupa principală cu patru puncte. În următoarele două partide, „tricolorele” vor da piept cu Japonia, echipă fără puncte, şi cu Polonia, echipă care are două puncte în prezent.

Meciul cu Germania ar putea fi decisiv pentru România, deoarece în cazul în care vor pierde, „tricolorele” se vor distanţa la patru puncte de primele două locuri, care asigură prezenţa în sferturile competiţiei. Danemarca rămâne marea favorită a grupei, astfel că este de aşteptat să câştige primul meci, cel cu Japonia. În acest context, „tricolorele” nu vor mai avea nicio şansă să se califice în sferturi, dacă vor pierde cu Germania primul meci. Programul României din grupa principală de la Campionatul Mondial: România – Germania, 7 decembrie, 19:00

România – Japonia, 9 decembrie, 16:30

România – Polonia, 11 decembrie, 19:00