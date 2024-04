Mark Williams - Si Jiahui 9-10. Galezul, out de la Campionatul Mondial de snooker. Chinezul, evoluţie perfectă în decisiv - Antena Sport

Pare atât de puternic. Am încercat, am dat totul pentru a rămâne în meci, dar e atât de consistent și puternic. Îl poți învinge într-o sesiune, dar dacă nu îți menții snookerul la un nivel ridicat te va mânca de viu. Am crezut că am fost destul de bun să câștig 5 frame-uri.

Dacă și-ar dedica viața snookerului ar fi numărul 1 în lume, dar nu face asta. Îi place să joace golf, să se relaxeze, să se bucure de viață. Nu se descurcă rău pentru cineva care se joacă de-a sportul. A meritat să câștige, e probabil cel mai talentat jucător pe care l-am văzut”, a spus englezul, citat de eurosport.ro.

După eliminarea prematură de la Campionatul Mondial de snooker 2024, Mark Williams rămâne cu cele trei titluri adjudecate în 2000, 2003 şi 2018.