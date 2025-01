Ronnie O`Sullivan s-a retras de la Masters. Cine îi va lua locul pe tabloul principal - Antena Sport

„Are probleme, prietene, îţi spun că trebuie să își rezolve viaţa, trebuie să apeleze la ajutor specializat. Nu vorbesc cu el, de 20 de ani nu mai discut cu el. Am jucat cu el când era copil, i-am împărtăşit o mulţime de chestii, așa că să vină şi să vorbească urât despre mine…Ştiţi ceva? Poate să ia unul dintre degetele mele (n.r. arată degetul mijlociu) şi se poate aşeza pe el în ceea ce mă priveşte. Ştiţi şi voi cum e el, toată lumea îl cunoaşte, are probleme, omule.

Trebuie să-și rezolve dracului viața, trebuie să îi crească bilele. N-am de gând să-l mai ocolesc, să mă port ca și cu cojile de ouă cu cineva ca tipul ăsta. Să joci snooker împotriva unei astfel de persoane este un coșmar. Nu este o persoană drăguță. Nu este o atmosferă plăcută pe care o lasă în jurul mesei.

Cu asta am spus ce am avut de spus, nu-mi pasă deloc. Am spus-o, gata. Toată lumea știe cum este. Are probleme. Dar la naiba, de ce are probleme cu mine? Nu-mi pasă de niciunul dintre acești jucători de snooker, de nici unul dintre ei. Cu cât vorbește mai mult, cu atât îl pedepsesc mai mult de fiecare dată. Doar își sapă singur mormântul. Nu-mi pasă”, a spus Ronnie, în 2024.