Ronnie O`Sullivan, atac josnic asupra lui Ali Carter. Conferinţa de presă a lui Ronnie, o pată neagră în istoria snookerului - Antena Sport

„Au fost câteva lucruri care s-au întâmplat acolo şi au trecut nebăgate în seamă. Dar cei care au minte în cap au văzut despre ce e vorba. Şi a fost dezgustător. Nimeni nu vrea să spună nimic.

A fost un comportament dezgustător din partea unui jucător de top. Dacă totul a fost trecut cu vederea, nu e bine. Dacă ne-am spus ceva la final? Nu am cuvinte pentru el”, au fost declaraţiile de la care a început totul.

Ronnie O`Sullivan, conferinţă de presă teribilă

După ce a auzit declaraţiile, Ronnie O`Sullivan a lansat unul dintre cele mai dure atacuri din istoria snookerului. A înjurat în mai multe momente, folosind expresii imposibil de tradus.

„Nu am vorbit cu el de 20 de ani. Am jucam împreună când era el copil şi am împărţit multe lucruri atunci. Dar el să iasă în public să vorbească aşa despre mine? Mă doar undeva de el. Ştiţi cum e el, are mari probleme.

De ce are problemele astea cu mine? Nu mă interesează! Ar trebui să îi mai crească testicolele. Mă doare undeva de el. Cu cât aduce mai multe declaraţii de genul ăsta, îl voi pedepsi de fiecare dată.

Îşi sapă groapa singur. Trebuie să îşi rezolve problemele personale. Asta e, am spus totul. Să joci snooker împotriva lui este un coşmar. Nu este o persoană drăguţă. Veţi scrie despre aceste lucruri, dar pe mine mă doare undeva. Am spus-o acum, asta e. Aveţi despre ce să scrieţi”, a spus Ronnie, citat de The Sun. În 2018, a avut loc un moment rar întâlnit în snooker, între Ronnie şi Ali, care s-au lovit umăr în umăr, lângă masa de joc, chiar la Campionatul Mondial. Atunci, arbitrul i-a calmat cu greu pe cei doi englezi. Cei doi jucători s-au întâlnit până acum de 26 de ori în carieră, iar Ronnie a câştigat nu mai puţin de 23 de meciuri. Ultimul act de la Masters a fost a treia finală în care Carter a fost învins de O`Sullivan, după cele două de la Campionatele Mondiale din 2008 (18-8) şi din 2012 (18-11).