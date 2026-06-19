„Portugalia e mai bună fără el!” Cristiano Ronaldo, făcut praf! Un fost jucător trecut pe la echipe uriașe a ieșit la atac

Un fost jucător care a adunat meciuri la echipe uriașe din Europa l-a făcut praf pe Cristiano Ronaldo! Este vorba despre Kevin-Prince Boateng care nu l-a menajat pe lusitan, după debutul la Campionatul Mondial din 2026, care se vede în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Portugalia a remizat, în mod surprinzător, scor 1-1 cu RD Congo, în primul meci de la Mondial. Cristiano Ronaldo a avut o prestație modestă, iar jocul său a atras un val de furie.
Cristiano Ronaldo, făcut praf de Kevin-Prince Boateng
Printre oamenii care l-au criticat pe Cristiano Ronaldo se numără și fostul fundaș Kevin-Prince Boateng. Fostul fundaș, cu experiențe la echipe precum: Tottenham, Borussia Dortmund, AC Milan și Barcelona este de părere că Portugalia arată mult mai bine atunci când superstarul nu este pe teren.
„Pot să fiu sincer? Dacă Ronaldo ar fi cu adevărat un jucător de echipă, s-ar retrage puțin și i-ar lăsa pe cei mai tineri să strălucească. Portugalia este o echipă mai bună fără el. Există multă presiune când el este pe teren, pentru că toată lumea vrea să-i paseze mingea.”, a spus Boateng, citat de mundodeportivo.com.
Kevin-Prince Boateng s-a retras în vara lui 2023, după o experiență de 2 ani la Hertha Berlin. În cariera sa a câștigat:
– O Cupă a Ligii Angliei (Tottenham)
– Un titlu în Serie A (AC Milan)
– O Supercupă a Italiei (AC Milan)
– O cupă a Germaniei (Eintracht Frankfurt)
– Un titlu în LaLiga (Barcelona)
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