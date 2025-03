"Cum e să ţi se cânte imnul?" Răspunsul lui Rareş Toader, după ce a devenit campion european! - Antena Sport

Rareş Toader, la revenirea în ţară / AntenaSport Rareş Toader, proaspăt campion european în proba de aruncare a greutăţii, a mărturisit, la revenirea în ţară, că încă nu a apucat să realizeze ce performanţă uriaşă a reuşit. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Atletul român a mărturisit că a avut în permanenţă gândul cuceririi unei medalii la Campionatele Europene indoor, dar nu a pronunţat deloc cuvântul „medalie” pentru a nu pune o presiune şi mai mare pe el. Rareş Toader, după ce a devenit campion european: „Visul e Los Angeles” „(n.r: Ai scris istorie la Europenele astea, cum se simte medalia?) Mă simt eu, în primul rând, reuşind după 11 ani. După 11 ani, am avut succes peste noapte. Este o teorie a mea că m-am trezit campion european, dar drumul până aici a fost de 11 ani. (n.r: Tu ai apucat să sărbătoreşti medalia asta, că Diana nu?) Nu am apucat, pentru că ieri s-a terminat competiţia şi a trebuit să ne întoarcem. Încă nu realizez ce am reuşit, dar cu siguranţă mă bucur că am făcut lumea fericită. Reclamă

(n.r: Los Angeles e visul?) Bineînţeles, visul e Los Angeles. Este o piesă de puzzle importantă şi un alt start, o altă abordare a competiţiei de la Los Angeles.

(n.r: Cum e să ţi se cânte imnul?) Sunt momente unice. Nici măcar nu am putut să mă exteriorizez pentru că încă nu am realizat, nu am digerat momentul.

(n.r: Ai crezut în medalie?) Am crezut de la început, nu am vrut să pronunţ cuvântul medalie. Asta s-a simţit şi între mine şi doamna mea antrenoare, ştiam că suntem pregătiţi, dar nu am spus niciodată că mergem să luăm medalie. A fost ceva telepatic, ştiam că dacă suntem cu capul pe umeri şi facem ce am făcut şi la antrenament o să vină şi medalia.

