Anamaria Prodan a postat cea mai provocatoare imagine cu ea de când formează un cuplu cu milionarul Ronald Gavril! - Antena Sport

Anamaria Prodan şi Ronald Gavril s-au afişat în ultima perioadă în permanenţă împreună şi doar anunţul oficial că sunt într-o relaţie mai lipseşte. Ambii au dat de înţeles că formează un cuplu.

„Fericirea este o alegere”, scria Anamaria Prodan pe Instagram. Agenta de jucători în numeşte „Unicul” pe presupusul ei iubit, Ronald Gavril.

Ronald Gavril a rupt tăcerea despre relaţia cu Anamaria Prodan! Pugilistul a confirmat faptul că se iubeşte cu impresara, dezvăluind faptul că se completează perfect cu aceasta.

Anamaria Prodan şi Ronald Gavril şi-au petrecut noaptea dintre ani împreună, în America. Cei doi au postat o serie de fotografii pe conturile de socializare. Impresara l-ar fi prezentat pe noul ei iubit chiar şi fiului ei, Bebeto.

Ronald Gavril nu s-a mai ascuns şi a oferit prima reacţie despre relaţia cu Anamaria Prodan. Acesta a declarat că a revenit în ţară, după mai mulţi ani petrecuţi în America.

Reclamă 4 / 0/3

„Eu și Anamaria suntem campioni" Pugilistul de 37 de ani a dezvăluit că se completează perfect cu Anamaria Prodan, şi de asemenea, a mărturisit că relaţia lor se consolidează pe zi ce trece. „Uitasem de atâția ani cum este în țară. Este ciudat cum lumea cercetează viețile tuturor și oamenii își dau cu părerea. Eu și Anamaria suntem campioni! Nu vrem să demonstrăm nimic nimănui. Facem performanță la cel mai înalt nivel. Amândoi ne completăm perfect și amândoi construim cărămidă cu cărămidă ceva minunat. Ne ajutăm reciproc în cariere, cum de altfel este și normal. Sunt un bărbat asumat care nu dă explicații nimănui și care trăiește demn fiecare secundă!", a declarat Ronald Gavril, conform prosport.ro. Cum i se adresează Anamaria Prodan noului iubit, după ce pe Laurenţiu Reghecampf îl numea „Soarele meu" Dacă pe Laurenţiu Reghecampf îl numea „Soarele meu", lui Ronald Gavril sexy-impresara i se adresează cu apelativul „Unicul". Anamaria Prodan a petrecut şi Revelionul alături de Ronald Gavril. Ronald Gavril s-a stabilit în 2012 în SUA, chiar în Las Vegas, oraş cunoscut foarte bine de către Anamaria Prodan. De atunci, Ronald Gavril a acumulat mai multe milioane de dolari din meciurile de box profesionist pe care le-a disputat. Anamaria Prodan şi Ronald Gavril au fost, recent, naşi de cununie în Las Vegas pentru nişte prieteni apropiaţi ai impresarei. Ronald Gavril este cu 14 ani mai tânăr decât agenta de jucători şi, la 37 de ani, încă activează în boxul profesionist.

„Cu ochii doar spre viitor așteptăm Anul Nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri! Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, scria, după noaptea în care am intrat în Noul An, Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram, textul însoţind o poză cu ea şi Ronald Gavril.