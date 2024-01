Ronald Gavril a rupt tăcerea despre relaţia cu Anamaria Prodan: "Ne completăm perfect!" - Antena Sport

Dacă pe Laurenţiu Reghecampf îl numea „Soarele meu”, lui Ronald Gavril sexy-impresara i se adresează cu apelativul „Unicul”.

Anamaria Prodan a petrecut şi Revelionul alături de Ronald Gavril. În ultima vreme, cunoscuta agentă de jucători a tot postat imagini cu ea şi Gavril.

Ronald Gavril s-a stabilit în 2012 în SUA, chiar în Las Vegas, oraş cunoscut foarte bine de către Anamaria Prodan. De atunci, Ronald Gavril a acumulat mai multe milioane de dolari din meciurile de box profesionist pe care le-a disputat.

Anamaria Prodan şi Ronald Gavril au fost, recent, naşi de cununie în Las Vegas pentru nişte prieteni apropiaţi ai impresarei. Ronald Gavril este cu 14 ani mai tânăr decât agenta de jucători şi, la 37 de ani, încă activează în boxul profesionist.

„Cu ochii doar spre viitor așteptăm Anul Nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri! Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, scria, după noaptea în care am intrat în Noul An, Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram, textul însoţind o poză cu ea şi Ronald Gavril.