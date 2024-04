Anamaria Prodan a răbufnit după ultima lovitură dată de Reghecampf: "Am avut ani cumpliţi! M-au informat avocaţii mei!" - Antena Sport

Reclamă

Probabil ei amândoi sunt fericiți că apar în ziare în orice fel. Noi nu. Eu toată viața am apărut cu performanță. De când Reghe și amanta au dispărut din viețile noastre, am început să ne ridicăm, să respirăm și să progresăm enorm. Am înviat din morți toți.

Și am simțit după foarte mulți ani ce înseamnă libertatea, liniștea și fericirea. Astăzi sunt mai fericită și liniștită ca niciodată. Am lângă mine un bărbat adevărat. Ceva atât de frumos trăiesc, încât îmi e teamă câteodată să și vorbesc despre asta. Exact cum zic eu și copiii mei: am uitat de toată mizeria!

Procesele probabil că le vor continua. Și el și amanta. Noi, familia, am obosit să ne rugăm de el să le închidă și să-și vadă de viață și noua lui familie, liniștit și fericit.

Eu cred că oamenii fericiți nu se ocupă de așa ceva. Speră amândoi că iau ceva bani de la noi, de la mine și de la copiii lui. Ce putem face?! Nu am decât să mă prezint atunci când mă cheamă avocații și judecătorii și sper să se închidă cât de curând. Eu cred ca deja lumea a înțeles tot ce s-a întâmplat”, a spus Anamaria Prodan pentru click.ro.

Anamaria Prodan l-a spulberat pe Laurențiu Reghecampf, după ce Corina Caciuc a născut. Vedeta a avut o reacție devastatoare și l-a sfătuit pe fostul ei soț să nu-și părăsească copiii. Aceasta a mai oferit detalii și despre relația pe care o are cu Ronald Gavril.

Laurențiu Reghecampf a devenit tată pentru a patra oară, după ce Corina Caciuc a născut un băiețel. Antrenorul mai are un fiu alături de actuala sa parteneră, pe Liam, în vârstă de aproape doi ani. De asemenea, „Reghe” mai are doi băieți, din mariajele cu Mariana Pfeiffer și Anamaria Prodan, pe Luca și pe Bebeto. „Nu ne interesează eșecurile lui pe plan profesional nu ne interesează ce face câți copii face, cu cine și când. Să-l ajute Dumnezeu, ca pe oricine, de altfel, să înțeleagă ce înseamnă familie și copil și la bătrânețe, să îi crească, să îi educe și să nu îi părăsească și pe aceștia. În rest, nu ne interesează absolut nimic despre acest om, nu îi purtăm ranchiună, pur și simplu ne este super indiferent!”, a declarat Anamaria Prodan, conform actualitate.net.

