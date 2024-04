Bărbatul celebru din România care a aflat că fiul pe care l-a crescut nu era al lui! Ce reacţie a avut după şocul vieţii - Antena Sport

Reclamă

Fostul fotbalist cunoscut în toată România a avut puterea să se destăinuie în legătură cu acel moment teribil.

„Am trecut prin momente grele când am aflat că nu este copilul meu. Nu este chiar un lucru pe care ţi-l doreşti. Eu sunt un familist convins”, mărturisea Augustin Călin într-un interviu pentru Antena Stars.

Chiar dacă a descoperit că era înşelat de soţie, Augustin Călin a avut puterea să vorbească frumos despre femeia care i-a provocat acea uriaşă suferinţă. „A fost un moment foarte frumos al vieţii mele pe care l-am trăit! Au fost 9 ani de relaţie, este o viaţă de om. Eu nu aş vrea să spun decât că am avut ocazia să cresc un copil care mi-a oferit bucurii. M-am simţit iubit, am simţit că am o familie”, declara Augustin Călin.

Augustin Călin a evoluat în perioada 1991 – 1996 pentru Universitatea Craiova, după care s-a transferat la Steaua. A jucat pentru „roş-albaştri” în perioada 1996-1997, după care a plecat la marea rivală, Dinamo. Augustin Călin a jucat pe final de carieră în China, după care s-a întors în România, la Oţelul Galaţi.

Augustin Călin e bun prieten cu Sabin Ilie

Augustin Călin e bun prieten cu Sabin Ilie. Cei doi au fost colegi de echipă la Steaua Bucureşti. Sabin Ilie a avut cifre senzaţionale la „roş-albaştri”, după care a evoluat la Fenerbahce şi ulterior la Valencia, unde a fost coleg de echipă cu fratele lui, Adrian Ilie.

Pe lângă talentul imens pe care l-a avut, Sabi Ilie a fost şi unul dintre cei mai rebeli jucători. Gabi Stan, fost antrenor la FC Braşov, a povestit, în trecut, ce probleme avea cu Sabin Ilie. „Sabin Ilie a fost jucătorul cel mai greu de antrenat. Eu când am venit la FC Brașov pe Sabin Ilie îl dăduse prin Divizia B. Eu îl văzusem pe Sabin Ilie în câteva meciuri jucând pe final, atunci am zis că va ajunge fotbalist. Am cerut să fie readus Sabin Ilie și Mitu la Brașov. Avea 19 ani Sabin Ilie. L-am băgat să joace. Îmi făcea numai prostii și în timpul antrenamentului. Îl luam, îl trăgeam în vestiar, nu mai ieșea la antrenament, se urca în tren și pleca la Craiova. Îl lua taică-su și îl bătea și el, apoi se întorcea la antrenament. Am pățit asta de vreo 3 ori cu el. Îl cafteam pentru că-mi strica antrenamentele, se hârjonea cu Mitu. De exemplu lucram pentru finalizare și dădea mingea doar aiurea. Îi tot explicam ce să facă dacă vrea să ajungă fotbalist. Îi intra pe o ureche, îi ieșea pe cealaltă”, a spus Gabi Stan la gsp.ro.

