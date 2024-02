Cât de frumoasă e şi cu ce se ocupă unica fiică a lui Sabin Ilie! Imagini rare cu superba Melissa - Antena Sport

Reclamă

Sabin Ilie a fost căsătorit cu Leta Ilie, cu care îi are pe cei doi copii ai săi, Ion şi Melissa. Leta şi Sabin Ilie au divorţat în 2005.

Sabin Ilie a făcut dezvăluiri incredibile dintr-un moment greu al vieţii. Fostul jucător de la Steaua a spus că a pierdut la poker, în doar două luni şi jumătate, 600.000 de euro.

Reclamă

Sabin Ilie a fost dependent de poker

Sabin Ilie spune că acest lucru s-a întâmplat imediat după ce a divorţat. A reuşit până la urmă să îşi revină şi să pună stop la jocurile de noroc.

”Lumea spunea că joc la păcănele, la cazinou. Nu știu câtă lume m-a văzut pe mine la păcănele. Eu jucam poker. Am avut o perioadă, după ce am divorțat, în care am pierdut salariul pe un an în China.

E vorba despre 600.000 de dolari. I-am pierdut în două luni și jumătate. Nu am nicio scuză. Am greșit… Eram copil. După aceea am zis stop. Nu am mai intrat niciodată într-un cazinou”, a dezvăluit Sabin Ilie la fanatik.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Adrian Ilie susţine că I s-a arătat Iisus Hristos! Mărturie uluitoare: „Am plâns foarte tare, eram cu Gică Popescu şi Nicolas” Fratele lui Sabin Ilie, Adrian Ilie, a susţinut că I s-a arătat Iisus Hristos! Fostul atacant al Generaţiei de Aur a făcut mărturii uluitoare despre credinţa pe care o are. „Cobra” a afirmat că L-a văzut pe Fiul Domnului într-o mănăstire din Portugalia. Adrian Ilie a dezvăluit că Ianis Hagi şi Nicolas Popescu au mers cu el şi cu părinţii lor, Gică Hagi şi Gică Popescu, la Muntele Athos pentru că aşa au dorit ei. „Am plâns, foarte tare, o singură dată, în altar, într-o mănăstire din Portugalia, la părintele-stareț Andrei, când am văzut ceva… Pe cineva, de fapt… L-am văzut pe Iisus Hristos… Era după prima mea înfățișare la Muntele Athos, în 2019… vreo două luni după… Părinții de la Athos mi-au spus să merg în Portugalia… Eram tot cu Gică Popescu și Nicolas, într-o mănăstire românească de lângă Lisabona, singura mănăstire românească din Portugalia, mănăstirea ortodoxă «Adormirea Maicii Domnului» din Aldeia de Santa Margarida”, a declarat Adrian Ilie pentru fanatik.ro. Adrian Ilie a vorbit şi despre vizita la Muntele Athos pe care au făcut-o, anul acesta, Ianis Hagi şi Nicolas Popescu alături de taţii lor. Sabin Ilie, fratele lui Adi Ilie, a fost şi el alături de ei la Muntele Athos. „Ianis și Nicolas au venit nu aduși de tații lor, așa au vrut ei” „Da, cu bărbații Hagi și Popescu, m-am bucurat să fiu alături de ei, pentru că suntem foarte buni prieteni, iar părintele Pimen a fost foarte bucuros că am venit toți, ne-a spus că am fost mari în fotbal pentru că am avut un har dăruit de Dumnezeu. Ianis și Nicolas au venit nu aduși de tații lor, așa au vrut ei… mi-a spus Hagi… i-am văzut că au simțit sfințenia și puterea locului… Reclamă

Și le-am spus și eu ce bine e că au ajuns acolo așa de tineri, uite cât mi-a luat mie ca să ajung în Athos. Cred că dacă ajungeam la vârsta lor, făceam mai multe lucruri… nu vorbesc doar de fotbal, ci și de viața din afara stadionului…

Le-am spus că au ocazia să învețe de acum încolo și o să mai vrea să vină, sunt sigur. Iar Ianis asta a spus la plecare, că vrea neapărat să se mai întoarcă în Athos.

Repet, au avut norocul să ajungă la Muntele Sfânt la o vârstă fragedă, nu ca noi, abia la maturitatea împlinită. Au ocazia să înțeleagă mult mai devreme decât noi multe adevăruri din viața de zi cu zi, care să-i ajute în carierele lor de fotbaliști. Iar eu am o vorbă în care cred tare mult: dacă a trebuit să ajungă, au ajuns”, a mai declarat Adrian Ilie pentru sursa citată.

Care este următorul jucător care va fi transferat de FCSB pentru cel puțin 5 milioane de euro? Darius Olaru Florinel Coman Adrian Şut Octavian Popescu Siyabonga Ngezana Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...