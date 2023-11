Cât de frumoasă este unica fiică a lui Mihai Stoichiţă. Imagini rare cu "Smântânica" - Antena Sport

Reclamă

Mihai Stoichiţă, pe vremea când antren Steaua, o lua pe fiica sa la meciuri. A renunţat la acest obieci în momentul în care tatăl său era înjurat de suporteri. În trecut, chiar Mihai Stoichiţă a vorbit despre acest aspect.

„Am dus-o pe fiica mea la un meci pe stadion și nu a fost o idee bună. De ce? Pentru că suporterii m-au înjurat, iar ea s-a supărat foarte tare. Fiica mea iese la plimbare când eu am meci. A suferit mult când am fost înjurat. Asta e! Sunt probleme care se rezolvă în familie. Ea e un copil nevinovat, are alte orizonturi. Fiica mea a plecat șocată din Ghencea pentru că fanii mă înjurau”, spunea Mihai Stoichiţă în trecut, conform prosport.ro, despre fiica sa pe care o alinta „Smântânica”.

Chiar şi soţia lui Mihai Stoichiţă a vorbit, în trecut, despre faptul că Andreea a renunţat să se mai uite la meciuri ca să nu audă cum este înjurat tatăl său.

”Fata nu se mai uită la meciuri, de când tatăl ei este înjurat! Nu suportă. E foarte afectată. E dorința ei, care a devenit un fel de superstiție. Când începe meciul, îmi zice: «Mami, hai să mergem»! Așa că fugim de-acasa, pe străzi, cu mașina, când joacă Steaua, sau mergem în parc! De e ploaie, de e vânt, noi mergem cu «Pluto», câinele-lup pe care-l avem, la aer. «Smântânica» îl iubește foarte mult pe Mihai, il divinizează. Pentru ea, e cel mai frumos, cel mai bun și nu înțelege de ce are dușmani. Mihai a și fost plecat multă vreme de lângă ea. «Smântânica» s-a născut pe 7 iunie, în 1997, an în care Steaua a luat și Cupa, și campionatul”, a spus şi Cornelia Stoichiţă în trecut, conform libertatea.ro.

