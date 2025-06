CFR Cluj - Grazer 2-2. Ce jucători a utilizat Dan Petrescu, în al doilea amical al verii - Antena Sport

Muhar s-a aflat și pe lista de transferuri a lui Gigi Becali, la FCSB. Totuși, croatul a refuzat oportunitatea de a juca în preliminariile Champions League alături de campioana României.

Acum, Muhar a explicat că a ales să revină la CFR Cluj datorită atmosferei de la echipă, dar și a facilităților de la club. De asemenea, croatul a transmis că echipa lui Dan Petrescu are un lot bun de jucători.

Nu în ultimul rând, Karlo Muhar a spus că își dorește să câștige titlul alături de CFR Cluj, în sezonul 2025/2026.

„Mă simt minunat. Mă simt minunat că m-am întors aici și abia aștept să înceapă sezonul, iar aici pregătirile. De asemenea, sezonul trecut am fost aici. E minunat. Facilități bune, totul, jucători buni, mentalitatea e bună. Deci da, mă bucur să fiu înapoi.

(n.r. Ai urmărit CFR cât timp ai fost plecat?) Da, mereu! Mereu. Mă bucur că am înscris atât de multe goluri în sezonul trecut, cred că 70. E minunat. Sper că vom continua tot așa!

Visez să ridic trofeul, să fim primii. Eu nu am avut ocazia. Sezonul trecut ei au câștigat cupa, eu nu am fost aici, dar i-am felicitat pe toți. I-am sunat pe FaceTime și i-am felicitat. Am fost foarte bucuros pentru ei”, a spus Karlo Muhar.