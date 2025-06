Reacţia lui Denis Popescu după ce a devenit campion european U23: "M-am surprins şi pe mine" - Antena Sport

Denis Popescu a obţinut o performanţă fantastică la Campionatele Europene U23, obţinând medalia de aur în proba de 100 de metri fluture.

Într-o declaraţie oferită în exclusivitate pentru AntenaSport, Denis Popescu a recunoscut că faptul că a obţinut aurul l-a surprins până şi pe el.

Denis Popescu, după ce a devenit campion european U23: “Nu am visat aşa sus”

“(n.r: Felicitări, cum a fost? Eşti campion european U23, cum te simţi?) Încă nu realizez. Sincer, nici nu vreau să realizez încă pentru că mai sunt încă 2 zile şi nu vreau să mă deconcentrez.

(n.r: Cum a fost cursa asta, finish-ul a fost wow) Spre final nici nu mai vedeam adversarul. Am şi spus la toată lumea că cel mai ciudat, pot spune, la cursa asta a fost să te vezi primul. Să nu te bucuri prea devreme şi să nu te deconcentrezi. Asta a fost cea mai ciudată parte pentru mine.

(n.r: E o surpriză pentru tine rezultatul ăsta? Te aşteptai la o medalie de aur?) Am visat, da. Pot să recunosc, nu am visat aşa sus. M-am surprins şi pe mine, am surprins, probabil, mai mulţi.