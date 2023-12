Ce a putut spune Larisa Drăgulescu despre imaginile provocatoare cu ea, care i-au adus o avere impresionantă în doar câţiva ani! - Antena Sport

Reclamă

Am fost playmate pentru revista Playboy din România şi, dacă nu mă înşel, am fost chiar ultimul model al revistei la noi în ţară. Acesta a fost încă un vis împlit. Mi-am dorit să apar în revista cu cele mai sexy şi frumoase femei din lume, încă de pe vremea când eram căsătorită cu Marian”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit gsp.ro.

„Nu fac videochat, fac filmulețe și poze interzise minorilor, înainte am lucrat în cluburi de noapte în Germania, apoi a venit pandemia. Am câștigat o avere impresionantă, dar din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani, nu doar din platformă”, sublinia în trecut fosta soţie a lui Marian Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu nu a renunțat la platformele pentru adulți nici în sarcină

Larisa Drăgulescu dezvăluia, în timp ce era însărcinată, că nu şi-a închis contul pe care îl avea pe platformele pentru adulţi. Aceasta preciza că posta în mod regulat acolo, chiar şi în timpul sarcinii, deoarece susţinea că de acolo îi vine o sumă importantă de bani în fiecare lună.

Larisa Drăgulescu a devenit mamă pentru a treia oară în luna septembrie a acestui an. Ea a dat naştere unui băieţel perfect sănătos. Larisa mai are doi copii, un băiat şi o fată din perioada relaţiei cu Marian Drăgulescu.

„Eu activez în continuare pe Only Fans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și video-uri și să-mi intre banii.

De aici am și cele mai multe venituri. Am în continuare și salonul de înfrumusețare și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte. M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică", declara, în sarcină, Larisa Drăgulescu. Larisa Drăgulescu mărturisea că a adunat peste 2 milioane de euro! Larisa Drăgulescu o duce bine pe plan profesional. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu susținea că a adunat o avere de peste două milioane de euro. „Nu se împart lucrurile între mine și el. Contractul pe care am ales să îl fac este unul definitiv. Momentan tot ce am este pe numele meu și al mamei mele. Jumătate din bunurile mele îi vor reveni fetei iar cealaltă jumătate îi vor reveni băiatului peste trei ani, când va deveni și el major. Asta înseamnă: casele, afacerea salonului și intenționez în câteva luni să achiziționez și un teren pentru a amenaja un teren sintetic pentru sport. Va fi un teren sintetic de fotbal acoperit, o bază sportivă mai exact (balon) și cu un bar care să aibă o terasă unde oamenii să se hidrateze înainte sau după efort. Am făcut niște calcule și totul mă duce undeva la 100.000 de euro", declara Larisa Drăgulescu.