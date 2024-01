Ce avere poate avea milionarul român de 32 de ani care construieşte un castel în România. Cui i-a făcut cadou un bolid de lux - Antena Sport

George Ţucudean, episod spectaculos cu Tyson, celebrul şofer de la Dinamo

Milionarul român de 32 de ani care construieşte un castel în România, George Ţucudean, a oferit o „primă” uriaşă unui fost angajat de la Dinamo, clubul unde a evoluat 2010-2013.

Angajatul care a povestit cum a pus mâna gratis pe un Jaguar nu este unul oarecare, ci celebrul „Tyson”, şoferul care a lucrat la clubul din Ştefan cel Mare pentru trei decenii.

Dacă iniţial, familia Ţucudean aştepta banii de la Tyson pentru maşină, un episod inedit l-a făcut pe fostul atacant să-i promită că nu mai plăteşte niciun cent pe Jaguar, dacă îndeplineşte o misiune spectaculoasă, lucru care i-a ieşit lui Constantin Ologu.

„Bunicul lui mi-a dat Jaguarul, de fapt lui și mi-a dat mai departe mie, iar eu am spus că-l iau, dar o să-i dau banii când nu se așteaptă. Și m-a întrebat cum vine asta? Poate să fie și peste cinci ani! N-am mi-a luat niciun ban, oricum nu dădeam, că bunicu’ e bunicu’, ce să mai…, el a zis că e pentru Tyson.

Și am plecat în cantonament la Poiana Brașov. La intrare în Câmpina era un accident mortal, circulația oprită și am stat vreun sfert de oră și l-am întrebat pe un polițist dacă pot să o iau prin comună. Am dat înapoi, am pus maseuri în spate, să mă asigure și am luat-o pe acolo, prin comună. Ăia, când au văzut că o iau pe acolo, au luat-o după mine și se făcuse coloană.

George (n.r. Țucudean) stătea pe scaunele din față. La un moment dat, unde trebuia să fac la stânga, îmi cădea spatele în șanț. Și am zis că o să merg cu spatele până în drumul național, vreun kilometru și ceva. Și am venit așa, cu spatele, prin comună. Stăteau țăranii pe la… și se închinau. Și George a spus că, dacă-i scoți de aici, cu spatele, nu o să mai plătesc Jaguarul. I-am spus că-l duc până la Împăratul Romanilor în marșarier (n.r. destinația echipei). Dacă vrei, îmi mai dai un Jaguar!”, a povestit Tyson, citat de prosport.ro.