Ce face, în fiecare zi, fosta noră a celebrului milionar român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani: "E terapie curată" - Antena Sport

Edan are o relaţie foarte bună cu fratele lui, Alex, alături de care a fost surprins de mai multe ori în parc.

Vica Blochina mărturisea că s-ar fi măritat cu Victor Piţurcă dacă fostul selecţioner al României ar fi ales să divorţeze de soţia lui, Maria, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Nu cu mult timp în urmă, Vica Blochina a vorbit deschis despre situația în care s-a aflat, atunci când i-a transmis lui Piți că este însărcinată cu Edan. Ea a mărturisit că între ea şi fostul câştigător al Cupei Campionilor Europeni lucrurile s-au schimbat în rău de atunci.

„După ce am rămas însărcinată şi i-am spus că o să am un copil, a fost în felul următor. Între noi nu mergea relaţia foarte bine. Eu am zis că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Am zis că aşa a vrut Doamne-Doamne să aduc acest copil pe lume.

Şi când i-am povestit că voi avea un copil, în momentul ăla, toate lucrurile la noi s-au schimbat. La noi s-au schimbat lucrurile în foarte rău. În momentul ăla, nu mai aveam prieten, nu aveam tată, nu aveam iubit, nu aveam frate”, a spus Vica Blochina, în podcastul Femeiadeasupra.