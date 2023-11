Cea mai cunoscută amantă din România s-a prăbuşit emoţional: "Escroacă nenorocită, eşti cea mai mincinoasă din Univers!" - Antena Sport

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie”, a declarat Vica Blochina, pe pagina ei de Instagram.