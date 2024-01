Cea mai sexy femeie din lume s-a revoltat după ce a primit o lovitură uriaşă la început de an! Mesajul pe care l-a transmis - Antena Sport

„Felicitări lui Ralph și Dan pentru câștigarea concursului Augusta! Dar nu vă faceți griji dacă nu ați câștigat, deoarece organizăm un alt concurs pentru PGA!”, a scris Paige Spiranac.

„Toți suntem câștigători după (n.r.: poza) aceasta, Paige…”, a reacţionat imediat cineva.

„Cine a câștigat, Tată? Aham, cred că toți am făcut-o, fiule”, a comentat altcineva, potrivit thesun.co.uk. „Frumusețe clasică” şi „Felicitări pentru ochii mei”, au fost alte comentarii scrise de bărbaţi.

Paige Spiranac a vrut să facă un gest umanitar, dar a fost refuzată dintr-un motiv incredibil

Fosta jucătoare profesionistă de golf, Paige Spiranac a vrut să facă un gest caritabil pentru mai mulți copii din familii sărace. Vedeta și-a dorit să le pună la dispoziție cluburi de golf, dar a fost refuzată din cauza ipostazelor provocatoare în care se afișează public.

Paige Spiranac s-a retras din golf, dar participă la turnee de amatori și își câștigă popularitatea în mediul online. Ea a devenit cunoscută pentru modul în care se îmbracă atunci când practică acest sport. „Dacă tu joci, ar trebui să o faci în filmele pentru adulți!”, au criticat-o fanii.

„Mi-am dorit să ajut o fundație și să îi pun la dispoziție cluburi de golf gratuit. Mi-au scris înapoi și mi-au spus ‘Ne-am dori să facem asta, dar din cauza felului în care ești privită de membrii conducerii noastre, nu putem accepta ajutorul tău’.

Mi-aș dori să le ofer ceva acestor copii care nu au nimic, pentru că și eu, la rândul meu, am crescut fără să am nimic. Și nici măcar nu pot să-i ajut pe acești copii, din cauza decolteului meu.”, a afirmat Paige Spiranac, conform New York Post.