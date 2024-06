„Cinci ani de zile nu a ieșit din casă!” Calvarul prin care a trecut fiica lui Leonard Doroftei! Detaliul neștiut despre Vanessa - Antena Sport

Chiar dacă inițial s-a scris că fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, Adrian a devenit milionar, marele nostru campion a ținut să menționeze că acesta nu are, momentan, o afacere de „milioane”.

În schimb, Alex, fiul mijlociu, are un loc de muncă în domeniul IT și s-a întors deja în România!

”Acum privind în urmă, i-am chinuit (n.r. pe copiii săi cu mutarea în Canada), i-am rupt din școala lor, din anturajul lor, și eu am fost alături de ei și ei de mine, asta înseamnă să fii o familie, acum, pentru că fata vrea în România… Alex cel mijlociu s-a întors deja în România.

Come on, come on (n.r. haide, haide), de cel mare (n.r. presa a scris că e milionar), el a vorbit tot timpul despre afaceri, bussines, dar între a vorbi și a fi mai e, trebuie să aștepți, nu vine peste noapte, nu umblă câinii cu covrigii în coadă. Și sunt și afaceri bune, și afaceri rele, poți să câștigi, poți să și pierzi.

Au job-uri, amândoi (n.r. băieții lui), Adrian are job, nu e pe drumuri, Alex este în IT, el știe ce vrea, a terminat facultatea de fizică. Vanessa se va întoarce, să termine liceul și vine să facă facultatea”, a spus Leonard Doroftei, în cadrul unui podcast, citat de iamsport.ro.