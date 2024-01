Cristi Borcea a recunoscut de ce i-a cerut Valentinei Pelinel să îl părăsească: "La mine nu merge cu fotomodelul!". Ce a urmat - Antena Sport

Reclamă

„(Când ați primit condamnare definitivă, i-ați cerut să vă părăsească?) Da, nu e normal? Am 6 luni și 4 luni (n.r. de închisoare cu excutare). Tu ai 30 de ani, ai apartament în Manhattan, ești frumoasă…. era în America pe Times Square. Era model internațional. Câștiga peste un milion (n.r. de dolari) pe an, ce să faci tu în România? Mi-a zis că ea renunță la tot.

Eu i-am zis că la mine nu merge cu fotomodelul, cu astea… în momentul în care ești cu mine, s-a terminat. Nu e normal? Așa este normal. Dacă eu asigur condiții, nu mai ai bani, nu mai ieși seara… eu sunt la pușcărie, maxim cu fetele la prânz. Seara nu mai există nunți, botezuri, petreceri. I-am zis gândește-te, eu așa sunt. Și a zis că nu o interesează nimic, decât să fie cu mine. S-a dovedit a fi cea mai bună decizie a vieții mele. Valentina este o femeie extraordinar de sinceră și de loială„, a spus fostul patron al lui Dinamo în podcastul „Tare de Tot”.

Și actuala soție a lui Cristi Borcea a vorbit despre cât de greu i-a fost să ia decizia de a rămâne în România și a aștepta eliberarea lui „Leonidas”.

„Momentul în care a trebuit să aleg a fost momentul crucial. Când viața ne-a despărțit și mi-a spus: ‘Pleci la New York, ai acolo apartament, prieteni, tot ce îți dorești, ești tânără, ești frumoasă, ai viața înainte. Sau stai aici și te lupți cu toată lumea pentru noi’.

Și atunci a fost momentul în care am luat decizia să îi rămân alături. Nu sunt genul să plec la rău. Îmi doream să fie lângă mine, să facem o familie și așa a fost să fie. Atunci am știut. Dacă eu, Valentina, care sunt extrem de calculată, organizată, tipicară am luat decizia asta, cu sufletul, cu inima, atunci mi-am dat seama că sunt gata să sacrific orice pentru el„, spunea Valentina Pelinel într-un podcast.

Cristi Borcea a fost eliberat condiționat în iulie 2018, după 4 ani și 4 luni. Pe 30 septembrie se căsătorea cu Valentina Pelinel la Budapesta, într-un eveniment de lux. Valentina era însărcinată atunci cu gemenele Ranis și Indira. De atunci, Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt de nedespărțit. Fostul patron al lui Dinamo tocmai a împlinit, pe 17 ianuarie, 54 de ani. Și-a sărbătorit ziua de naștere în Maldive. Cei doi au plecat fără copii și au postat pe rețelele sociale mai multe imagini romantice. Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreuna 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. În total, Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite.

