Cristi Borcea nu poate sta departe de "marea dragoste"! Milionarul român a dezvăluit totul: "Îmi trezeşte mari emoţii!" - Antena Sport

Cristi Borcea a vorbit despre cel mai mare eşec

Cristi Borcea a vorbit despre cel mai mare eşec al lui Dinamo din perioada în care era acţionar al „câinilor”. „Leonidas” a spus că ratarea prezenţei în grupele Ligii Campionilor a dus la acel deficit uriaş al lui Dinamo.

Borcea a mărturisit că ratarea grupelor Ligii Campionilor l-a făcut şi să aibă probleme grave de sănătate. La 41 de ani, Cristi Borcea a fost operat la inimă.

„Dacă noi ne calificam în Liga Campionilor, cu Urziceniul în 2009, luam 20 și ceva de milioane de euro. Atunci am investit foarte mult pentru acest vis, am fost atât de aproape de atâtea ori, de asta am făcut și operație la 41 de ani, pe cord deschis. Meciul cu Unirea Urziceni este cel mai mare regret al meu în fotbal. Noi am avut 11 metri, nu ne-a dat, a fost o tentă. Nu spun că a vorbit cineva cu arbitrul atunci, nu cred în așa ceva. Ghinion!”, a spus Cristi Borcea pentru prosport.ro.

Cristi Borcea a subliniat, în mai multe rânduri, că nu va mai fi implicat în conducerea lui Dinamo. Dacă familia Borcea va decide să intre din nou în acţionariatul „câinilor”, o va face doar prin Patrick. Patrick este şi el un mare susţinător al lui Dinamo, mergând la meciuri alături de tatăl său încă din copilărie.