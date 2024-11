Cu poprire pe pensie, Irinel Columbeanu s-a prăbușit emoțional și a chemat psihiatrul la azil: "Nu scapă toată viața de datorii!" - Antena Sport

Fostul milionar Irinel Columbeanu (67 de ani) trece prin clipe grele şi a ajuns chiar să cheme medicul psihiatru la azil. Proprietarul azilului din Ghermăneşti în care locuieşte acum fostul om de afaceri a făcut dezvăluiri teribile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Irinel Columbeanu nu mai scapă de probleme. A suferit două AVC-uri şi starea lui de sănătate este din ce în ce mai precară. Urmează un tratament medicamentos şi pentru a reuşi să scape de insomnii.

Ajuns falit şi în azil, Irinel Columbeanu s-a prăbușit emoțional și a chemat psihiatrul

Columbeanu a primit şi un nou avertisment. Are interzis să zboare cu avionul pentru a-şi vedea fiica. Irinuca locuieşte în Statele Unite.

„Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat, acum are un tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua. E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă„, a declarat Ion Cassian pentru click.ro.

Chiar dacă a avut o avere uriaşă, Irinel Columbeanu a ajuns falit şi la mila apropiaţilor. Mai mult decât atât, el are probleme şi din cauza băncilor – are poprire chiar şi pe pensia infimă pe care o primeşte de la statul român.