Cum a apărut, la 48 de ani, cea mai cunoscută amantă din România, ce a trăit 16 ani cu un milionar însurat! Imagini provocatoare - Antena Sport

Nu mai am nicio treabă cu el. Întotdeauna mi-am asumat. Amantă, aşa scrie în DEX. Dacă ai fost într-o relaţie cu un băiat căsătorit, cu şaiba pe deget, ai fost amantă. Aşa se numeşte la voi în România.

„Nu mai am nicio treabă cu Victor Piţurcă”

Eu am fost iubita lui Victor Piţurcă, aşa am considerat atunci.

Au trecut 16 ani şi eu nu mai am nicio treabă cu această persoană. Nu mă văd, nu vorbesc cu el, nimic.

Tot timpul sunt blamate femeile… Eu am fost a doua persoană care a fost în viaţa lui şi am plecat. În afară de mine au mai fost încă foarte multe.

Eu când am ieşit cu acest om (n.r.: Victor Piţurcă) nu ştiam că are familie şi soţie. Nici prin cap nu mi-a trecut. Am aflat după aia.

(…) La noi toate certurile au fost legate de bani. Inclusiv paternitate şi chestii din astea, au fost legate de bani. Şi nu vorbim de sume foarte mari”, a spus Vica Blochina în emisiunea ei online.

Cea mai cunoscută amantă din România, decizie drastică în privinţa nunţii: „Mireasa reprezintă puritatea”

Cea mai cunoscută amantă din România, Vica Blochina, a luat o decizie drastică în privinţa nunţii. Fosta balerină, cu care Victor Piţurcă a avut o relaţie extraconjugală timp de 16 ani, şi-a luat gândul că va mai ajunge la altar. Vedeta, care are 48 de ani, s-a resemnat şi nu se mai gândeşte la căsătorie.