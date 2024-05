Florin Prunea cere ca Rapid să îl vândă pe Marian Aioani. Soluție uimitoare pentru poarta giuleștenilor: „Să avem încredere!” - Antena Sport

Rapid a condus la Sfântu Gheorghe după golul marcat de Petrila, în minutul 17. Până la pauză, gazdele au marcat de trei ori. Debeljuh a reuşit „dubla”, iar Alimi a înscris în minutul 45+1.

Coşmarul alb-vişiniilor a continuat în repriza secundă. Golgheterul Albion Rrahmani a ratat un penalty. Burmaz a redus din diferenţă, dar Rapid nu a putut să obţină vreun punct. Echipa lui Dan Şucu rămâne cu un singur punct obţinut în play-off.

Lobonţ aşteaptă finalul sezonului pentru a i se decide viitorul. A vorbit şi despre zvonurile că în locul lui ar putea veni Mircea Lucescu sau Martin O’Neill.

„(Reporter: Se vorbeşte despre Mircea Lucescu, Şumudică, de un antrenor străin… de ce antrenor are nevoie Rapid?) Cu siguranţă dacă vine nea Mircea Lucescu va aduce un plus de valoare, aduce principii sănătoase, acesta este drumul. Asta încercăm şi noi, ce am acumulat în Olanda, Italia. Nu poţi să construieşti totul peste noapte, e nevoie de răbdare”, a spus Lobonț.