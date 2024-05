Cum a descoperit Florin Răducioiu că era înşelat! Cunoscutul milionar român care l-a ajutat: "Îi mulţumesc că mi-a deschis ochii" - Antena Sport

Cu un an înainte eu am fost invitat la Sala Palatului, la Miss România, unde am fost în juriu și acolo am văzut-o prima dată, dar de la distanță. A ieșit pe locul 2 parcă. Apoi am întâlnit-o întâmplător pe stradă, ea aștepta taxi-ul și de acolo a început nebunia. Ne auzeam pe fix, nu existau mobile.

Ea rămânea în țară, în România, venea când putea. Eram tânăr, mi-a plăcut foarte mult de ea și a fost și unul din motivele pentru care n-am reușit să mă exprim la cel mai bun nivel. Eram neliniștit, nu știam ce face, eram gelos…

„Giovanni Becali a angajat detectivul”

Nu eu am angajat detectivul, ci Giovanni Becali și am descoperit că avea o relație… Eu simțisem asta. Apoi lucrurile au luat o turnură destul de dură. Eram acolo (n.r. când Giovanni Becali a mers la Janine acasă). Eram afară, am rămas în mașină. Nu a fost chiar așa (n.r.: că a intrat să-i taie hainele). Îi lăsam cardurile, aveam încredere, da… Eram puțin naiv.

Eu îi mulțumesc enorm lui Giovanni Becali pentru că mi-a deschis ochii și mi-a zis: ‘Florin, nu e pentru tine. Ești foarte tânăr, trebuie să-ți vezi de carieră’. Și el a fost cel care a reușit să mă convingă prin fapte că nu era o femeie care mă putea ajuta în acel moment. A fost dureros, da și recunosc că mă afecta și pe teren”, a declarat Florin Răducioiu pentru iamsport.ro.

Giovanni Becali: „Blănurile le tăia de gelozie”

Giovanni Becali a povestit şi el incidentul cu Janine. Agentul de jucători a recunoscut că a mers la Janine acasă pentru a recupera bunuri despre care pretindea că îi aparţineau lui Florin Răducioiu.

„Am intrat în casă, peste ea, și i-am luat banii, că ea l-a tâlhărit pe Răducioiu. Dacă ai cheltuit vreo 250-300.000 (n.r. de dolari) și băiatul a prins-o, cu un detectiv (…) Ne-am dus cu doi martori, frumos, am recuperat niște bani din câți i-a dat Răducioiu, am recuperat niște blănuri, dar blănurile le tăia de gelozie, cu cuțitul… Am intrat, am luat două foi cu indigo, Janine a scris: `Dau, de bunăvoie, cutare, cutare, dau, de bunăvoie, mașina lui Răducioiu`…Eram `avocat`, tată, cu patalamale, cu indigo…”, declara Giovanni Becali într-un interviu pentru Gândul, în 2022. Florin Răducioiu e în culmea fericirii! La 54 de ani, fostul atacant al naţionalei se pregăteşte să se însoare din nou Florin Răducioiu radiază de fericire alături de iubita lui cu zece ani mai tânără decât el. Andreea Albăstroiu, în vârstă de 43 de ani, este femeia care l-a făcut pe fostul internaţional să uite de divorţul dureros. Florin Răducioiu formează un cuplu cu Andreea de mai bine de patru ani. Fostul atacant se pregăteşte chiar de nuntă, după ce şi-a cerut în căsătorie frumoasa iubită în noaptea de Revelion. Pe Andreea Albăstroiu, Florin Răducioiu a cunoscut-o la Milano, în urmă cu mai bine de patru ani, iar de atunci cei doi sunt de nedespărţit. Femeia a lucrat de-a lungul timpului în Italia, ca secretar la Biroul de Promovare Comercial-Economică (BPCE) din Milano. Andreea l-a făcut pe Florin Răducioiu să uite de divorţul de Astrid, cea care i-a fost soţie fostului internaţional timp de 23 de ani, cei doi având şi doi copii împreună, pe Andrea şi Alessandro. Reclamă

Şi Andreea Albăstroiu a trecut printr-un divorţ, înainte de a-şi găsi fericirea alături de Florin Răducioiu. Femeia are şi un fiu din prima căsnicie.

