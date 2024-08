Fotomodelul care l-a făcut bunic pe Ion Țiriac s-a afișat cu zeci de mii de euro la vedere, pe străzi: "Rar o asemenea frumusețe" - Antena Sport

În urmă cu ceva timp, Ion Ţiriac oferea declaraţii unice despre nepoţii săi. Miliardarul român a transmis că un mare regret al său este că nu a avut ocazia să petreacă mai mult timp atât alături de copii, cât şi alături de nepoţi.

„(Sunteţi un bunic bun?) Cred că sunt un tată şi un bunic mediocru. Eu nu am lucrat cu program 8-16, ca să mai am timp de viaţa mea, eu muncesc şi acum 26 de ore pe zi. Dar încerc să mă împart cât pot cu ăia mici, care sunt senzaţionali„, a declarat Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac şi-a făcut deja testamentul: „Am 33 de copii, averea va fi împărţită în 33 de părţi egale”

Ajuns la 85 de ani, Ion Ţiriac şi-a făcut deja testamentul. Omul de afaceri are o avere estimată de Forbes la 2.1 miliarde de dolari.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.

„Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român.

Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Miliardarul le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale.