Ion Ţiriac i-a lăsat "mască" pe englezi! Cum au reacţionat când au aflat ce avere are miliardarul român - Antena Sport

Cine este cel care administrează întreaga avere de 2.2 miliarde de dolari a lui Ion Ţiriac

Românul celebru care administrează întreaga avere de 2.2 miliarde de dolari a lui Ion Ţiriac este chiar fiul acestuia, Ion Alexandru Ţiriac.

Cel mai bogat român a dezvăluit, recent, că şi-a donat întreaga avere Fundaţiei Ţiriac. Ion Ţiriac a dat acum detalii despre această donaţie. A precizat că fiul lui, Ion Alexandru Ţiriac, se ocupă de toate afacerile familiei Ţiriac. Ion Alexandru Ţiriac este şi preşedintele Fundaţiei. Ion Ţiriac se mai implică doar în anumite aspecte legate de Fundaţie.

„Feciorul meu, ăl’ mare, are aproape 48 de ani – 50 de ani. Și-a luat în mână sceptrul și conduce formidabil de bine fundația asta și cu toate treburile”, a declarat Ion Țiriac, conform gsp.ro.

„Mi s-a simplificat puțin viața în România, pentru că am grijă numai de fundație, fundație, fundație. Restul businessului, e Ion Ion (n.r. Ion Alexandru Țiriac), are treaba lui, o face bine, stă 6 luni în Emirate, stă 3 luni aici, 3 luni în altă parte. Își crește copiii, e foarte în regulă. Nepoții mei sunt în regulă și ei, sunt băieți mari. Alexandru are 16 ani, 1.95 m și 48 la picior. Ce vrei? Mai mult de atât nu puteam să fac”, a subliniat Ion Ţiriac.