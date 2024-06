Irinel Columbeanu, în pragul disperării! Momente cutremurătoare pentru fostul milionar. Dezvăluirile tulburătoare - Antena Sport

Irinel Columbeanu, în pragul disperării! Momente cutremurătoare pentru fostul milionar Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu a ajuns în pragul disperării, iar, în trecut, a fost pus în postura de a nu mânca nimic mai multe zile la rând. Cel puţin aşa susţine prietenul său Serghei Mizil. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Columbeanu a pierdut o avere de 150 de milioane de euro şi a ajuns să fie găsit pe o bancă, nemâncat de mai multe zile, într-un real pericol. Acum, fostul om de afaceri trăieşte la căminul de bătrâni din Ghermăneşti. Irinel Columbeanu, în pragul disperării! Momente cutremurătoare pentru fostul milionar „Toată lumea spune că el bea, că el făcea. El nu mâncase de șase zile, nu mâncase, l-au adus acolo, efectiv, nu mai văzusem așa ceva. Mi se rupea inima, că de aia mă înjură toți. Și au spus că l-au luat de pe o bancă. Un om care e conștient sau care își păstrează un ban… El a avut multe sute de milioane. Să ajungi să nu mănânci de cinci zile e ceva, nu mai ești conștient. Efectiv, nu mâncase (…) Un om care e în facultățile mintale, nu ai cum așa, te dai peste cap, te apuci de ceva”, a spus Mizil, la Xtra Night Show. „Ce ați face acum cu un milion de euro?” Reacția lui Irinel Columbeanu „Ce ați face cu un milion de euro?” a fost întrebarea la care Irinel Columbeanu nu a stat pe gânduri și oferit imediat un răspuns. Fostul om de afaceri a trecut prin momente dificile în ultimii ani, după ce și-a pierdut averea fabuloasă a ajuns falit, într-un azil. Reclamă

Reclamă 4

Irinel Columbeanu a recunoscut că a avut, în perioada sa de glorie, nu mai puțin de 150 de milioane de euro. Și-a investit banii în afaceri care l-au ruinat și a ajuns să trăiască dintr-o pensie de 1.900 de lei de la statul român. Nu își permite nici măcar să își plătească taxa lunară de la azilul din Ghermănești în care locuiește în prezent.

„(Dacă ați avea un milion de euro, ce ați face cu el?) În orice caz, nu l-aș băga în criptomonede, fiindcă acolo e mult mai… aș face o investiție în imobiliare și aș renova casa pe care am avut-o eu și a ars. Eu asta aș face.

Cred că instalația electrică a fost de vină… nu am avut asigurare. La vremea aceea m-am zgârcit, ceea ce nu ar fi trebuit să fac. Dar la vremea aia nu m-a interesat foarte bine, dacă costa doar câteva sute de euro (n.r. asigurarea, pe an) vă dați seama… am pierdut milioane! Eu am avut 145 de milioane de milioane de euro în bancă și 5 milioane de euro în investiții”, a declarat Irinel Columbeanu într-un podcast.