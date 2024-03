Legea prin care Ion Ţiriac vrea să revoluţioneze România! Decizia fără precedent pe care vrea să o ia miliardarul român - Antena Sport

(n.r: Se pare că e mai uşor să vă luaţi două avioane decât să vă luaţi un pilot) Nu e vorba, am piloţi. Am vreo 6 sau 8 piloţi, dar eu merg tot ce e Europa. Dacă merg 10 ore peste gârlă, aici-acolo, am un pat în spate, cât mine.

Vedeţi, toată lumea, avion-avion… Cu bicicleta n-ajung acolo unde trebuie să ajung. Într-o zi să ajung la Florenţa, să-mi văd de Italia, în Spania, să-mi văd de Spania şi pe urmă să dorm la Monte Carlo şi a doua zi să fiu înapoi în Bucureşti, ca să mă duc la Abu-Dhabi. Nu am cum, cu bicicleta nu am cum.

Sunt foarte puţin în România, vă rog să mă scuzaţi”, spunea Ion Ţiriac în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia.