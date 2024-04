"Mi-au plăcut aventurile!" Florin Piersic, dezvăluiri incredibile despre relaţia cu o femeie căsătorită: "Când soţul pleca..." - Antena Sport

„Mi-au plăcut aventurile! Dumneavoastră trebuie să știți că eu, Piersicu’ de acum, aveam 18-19 ani când soția unui fotbalist din Cluj, nu pot să-i spun numele că rămâne așa… Soțul pleca să joace fotbal, era fotbalist la U Cluj, care era echipa sufletului meu… Atunci când pleca fotbalistul, eu rămâneam pe acolo și jucam ‘fotbal’… Am văzut că în ciuda vârstei mele de 18 ani, soția fotbalistului mă plăcea. Și atunci mi-am dat seama că nu pot să stau degeaba pe pământul ăsta românesc decât în momentul în care intru în acţiune. Şi de atunci am intrat în acţiune. Am iubit, pentru că ăsta e lucrul cel mai important.

Nu pot să spun că m-am căsătorit din mare dragoste… mi-a plăcut. Eu în general cam pe toate cu care m-am încurcat, care nu erau prea multe… nu am fost un victorios, un om cuceritor. Nu e adevărat! Am fost un om la locul meu. La câteva dintre partenerele mele am simţit că mă iubesc, că au cu mine ceva. Că simt ceva de la mine. Nu că arătam eu cine ştie cum, dar aveam probabil ceva care pe ele le impresiona.

Am avut foarte multe partenere. Acum, când multe dintre ele nu mai sunt, sunt convins că toate m-au iubit foarte mult„, a declarat Florin Piersic, anul trecut, în podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar.

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936. În tinereţe, Florin Piersic a jucat baschet şi volei la Cluj-Napoca. A renunţat la sport în momentul în care s-a accidentat la genunchi. Este fan al lui U Cluj, dar şi al Simonei Halep. De altfel, marele actor a felicitat-o pe „Simo” în momentul în care românca a câştigat la TAS dreptul de a reveni pe teren.

„Simona! Am aflat că te întorci pe terenul de tenis. Extraordinar! Pentru asta mă pregătesc intens pentru că vreau să te provoc la o partidă. Tu pe terenul de tenis, iar eu pe scenă. Și te previn! Am de gând să te bat! Pe umăr!”, i-a transmis şi marele actor Florin Piersic campioanei care se pregăteşte să revină pe teren.

Florin Piersic, operat la Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut rău la finalul unui spectacol Marele actor Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost operat la Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut răul la finalul unui spectacol. Potrivit news.ro, care citează foaiatransilvana.ro, marele actor Florin Piersic a fost operat de urgenţă, luni, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut rău la finalul unui spectacol. Investigaţiile medicale au relevat că este vorba despre o infecţie la nivelul unuia dintre genunchi. Intervenţia a fost realizată de către medicul ortoped Claudiu Chitea, pacientul fiind internat în Secţia Ortopedie. După, pacientul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici. Potrivit Antena 3, marele actor Florin Piersic a ajuns la Terapie Intensivă, la Institutul Inimii din Cluj, pentru a fi supravegheat de medici, având în vedere vârsta înaintată şi faptul că are montat un stimulator cardiac. Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a jucat la începutul lunii aprilie la Timişoara şi Sibiu.

