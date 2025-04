Milionarul român cu 3 pensii "dă din casă"! Ce "are interzis" de Paşte. Anunţ surpriză - Antena Sport

Milionarul român cu 3 pensii va petrece Sărbătoarea Paştelui în familie. Nu are planificată nicio ieşire extravagantă . Chiar Dragomir a făcut dezvăluiri incendiare despre propria sa familie.

Milionarul român cu 3 pensii surprinde pe toată lumea. A dezvăluit ce „are interzis” de Paşte. Fostul preşedinte al LPF a spus ce urmează să se întâmple în acest an , de Sărbătorile Pascale. Dumitru Dragomir abia aşteaptă să se înfrupte din bucatele alese care vor fi gătite de către soţia sa.

Afacerea uriaşă pregătită de Dragomir

Dragomir a dezvăluit că pregăteşte o nouă lovitură. Fostul şef de la LPF a transmis că vrea să achiziţioneze un teren în centrul Bucureştiului. Dragomir a declarat, totodată, că proiectul este în fază incipientă, şi pentru moment nu a achiziţionat încă terenul din Bucureşti.

„Am avut foarte mult de lucru. Am avut ședință cu arhitecții pentru un nou proiect și de vreo trei ore am stat… mă durea cocoașa de la atâtea calcule… Nu s-a lipit nimic. Am văzut un pământ. Vine în fel de fel de oameni. Dacă e gheșeft, îl iau. Dacă nu-i gheșeft. Și dacă e poziție bună. În centru acolo, micuț… e foarte greu acolo. Trebuie PUZ (nr. Plan urbanistic zonal) și cu PUZ-urile e nasol”, a declarat Dumitru Dragomir.