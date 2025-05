Ce avere are, de fapt, milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai - Antena Sport

Dragomir nu s-a oprit aici. A scos la iveală averea uriaşă pe care o are Cosmin Olăroiu. Mai mult, a devoalat luxul în care trăieşte viitorul selecţioner al Emiratelor Arabe Unite. „E de o viață acolo. Fiul meu a fost la el acasă, are o casă… Mi-a zis fiul meu că această casă, din Dubai, face puțin peste 15.000.000 de euro. Dacă nu i-a mai furat din bani, Oli stă pe 200.000.000 de euro. A făcut atâtea afaceri… are ceas de 500.000 de euro la mână, să știi sigur că are avere de peste 200.000.000 de euro. Este un tip de respectat și ce vorbești cu el… Mormânt! Literă de lege”, a mai spus Dumitru Dragomir, conform sursei citate.