Motivul pentru care Ion Ţiriac s-a certat cu Ilie Năstase şi a refuzat să mai discute cu el: "A fost trădător" - Antena Sport

Motivul pentru care Ion Ţiriac s-a certat cu Ilie Năstase şi a refuzat să mai discute cu el a fost dezvăluit de cel mai bogat român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac s-a supărat foarte tare în 1973, atunci când Ilie Năstase a refuzat să ia parte la o grevă a jucătorilor. Ţiriac nu a mai vorbit un an de zile cu Năstase din pricina acelei decizii a lui „Nasty”, care la vremea respectivă era numărul 1 mondial.

Motivul pentru care Ion Ţiriac s-a certat cu Ilie Năstase şi a refuzat să mai discute cu el: „A fost trădător”

„(n.r: Mai sunteţi prieten cu Ilie Năstase sau v-aţi certat?) Cu Ilie Năstase nu ai cum să fii duşman. E imposibil să fii duşman.

(n.r: despre faptul că există un film despre Ilie Năstase, iar despre el nu) Eu îmi cunosc lungul nasului, eu nu am avut rezultatele lui Ilie Năstase. N-am avut aura lui Ilie Năstase, nu am fost numărul 1 în lume. Ilie Năstase e Ilie Năstase, e al nostru, am greşit-o şi eu acum 100 de ani, nu am vorbit un an de zile cu el pentru că nu a fost grevist cu mine în 1973, nu ne-am prezentat la Wimbledon. Am greşit eu, pe Năstase îl accepţi aşa cum e.

(n.r: Ce-a fost atunci?) În 1973, Nikola Pilic, un jucător bun de tenis, iugoslav pe vremea aia, nu a avut dreptul să joace la Wimbledon pentru că nu a jucat în Cupa Davis. Noi, cei din ATP, am hotărât că nu jucăm la Wimbledon, din solidaritate pentru el. Am făcut grevă. Din greva asta au fost 3 trădători sau 4, unul fiind Năstase. Năstase zice că avea ordin, nu e adevărat, că eu n-aveam ordin.