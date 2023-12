Nick Kyrgios şi-a făcut cont pe OnlyFans! Rebelul tenisului a anunţat ce conţinut va posta pe controversatul site - Antena Sport

Reclamă

”A fost la mintea cocoșului să îmi lansez un cont OnlyFans”, a precizat Kyrgios, anunţând că va dezvălui în conţinutul pe care îl va publica pe platforma respectivă ”toate părțile marii mele personalități”.

”Ei revoluționează rețelele sociale și am vrut să fac parte din asta. Sportivii nu mai pot apărea doar pe teren, trebuie să ne facem simțiți și în online.

Reclamă

Vreau să creez, să produc, să direcționez și să dețin conținut. Acesta este viitorul. Vorbesc direct cu fanii mei de ani de zile și știu ce vor să vadă. Desigur, vor fi implicate mingi de tenis, sfaturi, trucuri și în culise, dar vor ajunge să vadă toate laturile mele diferite. Jocuri, tatuaje, latura mea intimă – totul este pe masă și voi aduce fanii împreună la plimbare cu mine!”, a mai declarat Kyrgios pentru sursa citată.

Reacţia CEO-ului OnlyFans după ce Nick Kyrgios a decis să îşi facă un cont pe platformă

”La fel ca OnlyFans, Nick este un perturbator, așa că este grozav să-l vedem alăturându-se platformei noastre, găsind noi modalități de a-și împărtăși conținutul și de a se exprima”, a declarat CEO-ul OnlyFans, Keily Blair.

Nick Kyrgios a avut numeroase probleme în viaţa personală. Tenismenul australian, deţinător al unui titlu de Grand Slam la dublu, la Australian Open, alături de compatriotul şi prietenul său Thanasi Kokkinakis, a recunoscut că s-a confruntat cu abuzul de alcool şi droguri, în timp ce se lupta cu depresia.

Reclamă

Kyrgios a avut şi probleme cu legea, fiind acuzat de agresiune de către fosta sa iubită, Chiara Passari. Tribunalul din Canberra a decis să claseze cazul, judecătoarea Beth Campbell explicând că Nick Kyrgios a greşit, dar că infracţiunea nu a fost planificată sau premeditată. Nick Kyrgios a pledat, de altfel, vinovat în acest caz şi a mărturisit că este recunoscător instanţei pentru decizia pe care a luat-o. Australianul explicase că tot ce s-a întâmplat a fost pe fondul depresiei cu care se confrunta. „Nu mă aflam într-un loc bun când s-a întâmplat acest lucru” ”Respect decizia de astăzi și sunt recunoscător instanței pentru că a respins acuzațiile fără condamnare. Nu mă aflam într-un loc bun când s-a întâmplat acest lucru și am reacționat în fața unei situații dificile într-un mod pe care îl regret profund. Știu că nu m-am comportat OK și îmi cer scuze, sincer, pentru suferința pe care am provocat-o. Sănătatea mintală este ceva complicat. Viața poate părea sufocantă. Am descoperit că, dacă obțin ajutor și muncesc pentru dezvoltarea mea, pot să mă simt mai bine și să fiu un om mai bun”, scria Nick Kyrgios pe conturile de socializare după decizia instanţei. Ilie Năstase, comparat cu Nick Kyrgios de Jimmy Connors: „Ilie a fost chiar mai nebun decât Nick” Ilie Năstase a fost comparat cu Nick Kyrgios de Jimmy Connors. Fostul jucător care deţine recordul de titluri a făcut o comparaţie interesantă între fostul tenismen român şi jucătorul australian. „O comparaţie între Năstase şi Kyrgios este foarte bună, poate că Ilie a fost chiar mai nebun decât Nick. Dar românul şi-a pus altfel amprenta asupra tenisului, a câştigat mult mai multe turnee importante. Pentru mine, Năstase trebuia să fie cel mai bun din istorie, atât de mult talent avea. Şi nu doar că era talentat, dar era foarte rapid şi anticipa incredibil unde vei trimite mingea. Reclamă

Dar nu a reuşit să scape de obicieurile proaste pe care le avea. Asta se întâmplă şi cu Nick, şi el are talent cu carul. Am vorbit de multe ori despre australian şi despre ce ar putea face dacă s-ar controla, dacă ar munci şi ar ajunge în jocul de tenis tot ce e necesar pentru un sportiv care are ambiţii mari. Năstase a câştigat US Open, Roland Garros, Nick a făcut doar finală de Wimbledon. Cei doi se aseamănă ca temperament, dar nu sunt multe puncte de comparaţie din punct de vedere al performanţelor atinse”, a declarat Jimmy Connors, citat de eurosport.ro.