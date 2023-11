Pasiunea secretă pe care o are cea mai cunoscută amantă din România. Face asta de 16 ani - Antena Sport

Vica Blochina a apelat la intervenţia numită plicatură gastrică pentru a scăpa cât mai repede de kilogramele în plus. Însă, la câteva luni după operaţia suferită, fosta balerină de la Melody se confruntă şi cu probleme.

Vica a dezvăluit că a slăbit 10 kilograme, într-un timp scurt, iar din acest motiv are dureri de cap frecvente. Aceasta a declarat că şi pielea a început să i se lase, însă are grijă de acest aspect, şi apelează în mod constant la tratamente corporale pentru fermitate.

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie”, a declarat Vica Blochina, pe pagina ei de Instagram.