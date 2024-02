Scandal uluitor în familia unui celebru milionar român! Îşi acuză soţul că a încercat să o omoare: "Mi s-au spart borcane în cap" - Antena Sport

„Am avut două ordine de protecție împotriva lui”

Aniţa Condescu a susţinut că martorul adus de George Cârstoiu în dosar ar avea o plângere penală pentru mărturie mincinoasă. Momentan, instanţa i-a dat ei câştig de cauză în acest dosar.

„Menajera care a venit din nou să depună mărturie mincinoasă mai are o plângere penală pentru mărturie mincinoasă. Deocamdată e doar concluzia procurorului care a constatat că nu e un pericol și să se respingă ordinul de protecție. Au cerut să stau un an departe de copil, că sunt pericol real.

Am mai avut două ordine de protecție împotriva lui, însă acum el e cel care se dă victimă și vrea ordin de protecție, atât pentru el, cât și pentru copil, pentru un an de zile”, a declarat Aniţa Condescu în emisiunea Xtra Night Show de la AntenaStars.

Marin Condescu, fost preşedinte şi cel mai important creditor de la Pandurii Târgu – Jiu, a fost condamnat definitiv

Marin Condescu, fost lider de sindicat şi fost preşedinte al clubului Pandurii Târgu – Jiu, care a dat faliment, a avut în mai multe rânduri probleme cu justiţia. În 2018, Condescu a fost condamnat definitiv, de către Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri private.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi adjunctul lui Condescu, Viorel Temelescu, care ocupa o funcţie de conducere în organizaţia sindicală şi era vicepreşedinte la clubul Pandurii. Acesta a primit o pedeapsă de doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la înşelăciune şi uz de fals. Prejudiciul estimat de procurori era de 2,6 milioane de lei.

Marin Condescu nega, anul trecut, că ar fi falimentat clubul Pandurii Târgu – Jiu, aşa cum a fost acuzat.

„Instanța penală a ajuns la concluzia că n-a fost fraudat clubul. În baza acestei hotărâri s-a decis că am de primit 1,5 milioane de euro. Sunt sigur că nici n-o să-i iau pe toți. Eu sunt cel mai important creditor, pentru că n-am lăsat ANAF-ul să-și facă de cap. Atât de vinovat am fost încât am de luat bani! La ora când vorbim, clubul are bază sportivă de peste 3 milioane de euro. Clubul trebuie să-și achite creditorii din valorificarea bunurilor pe care le are”, declara Marin Condescu pentru gsp.ro în luna martie a anului trecut.