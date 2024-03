Soţia lui Leonard Doroftei, dezvăluiri rare despre soţul său: "Era să leşin!" Cum i-a unit destinul fără voia lor - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Monica l-a cunoscut pe Leonard Doroftei la vârsta de 16 ani. Întâlnirea dintre cei doi nu a fost una programată, iar soţia lui Leonard Doroftei „a dat vina” pe destin. Cu emoţie în glas, Monica Doroftei şi-a adus aminte şi de momentul în care a fost cerută în căsătorie de soţul său. Cei doi sunt împreună de peste 30 de ani şi au 3 copii superbi. (VEZI IMAGINI RARE CU FAMILIA LUI LEONARD DOROFTEI)

Soţia lui Leonard Doroftei, dezvăluiri rare despre soţul său

„Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992,la mătușa lui,respectiv nașa părinților mei. Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și…mai ales curios! Mi-a pus o grămadă de întrebări… acum ne amuzăm când ne amintim!… am fost supusă, practic, unui test de personalitate. Și acum îmi aduc aminte cum era îmbrăcat și felul în care încerca să se apropie de mine. În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj ,iubire necondiționată și lista poate să continue.