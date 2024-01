"A fost 'Domnul Fotbal'!" Michel Platini şi Bayern Munchen, mesaje copleşitoare după moartea lui Franz Beckenbauer - Antena Sport

Franz Beckenbauer a murit la 78 de ani

Mesaje copleşitoare transmise de Platini şi Bayern Munchen Michel Platini, fostul mare jucător francez, şi Bayern Munchen, clubul la care Franz Beckenbauer a scris istorie, au transmis mesaje copleşitoare după moartea marelui fotbalist. Franz Beckenbauer a murit la vârsta de 78 de ani.

Fostul mare fotbalist francez şi fost preşedinte al UEFA, Michel Platini, a afirmat că este mândru că a fost prieten cu Franz Beckenbauer, cel a fost „Domnul Fotbal” în Germania.

Michel Platini şi Bayern Munchen, mesaje copleşitoare după moartea lui Franz Beckenbauer

„Am primit o lovitură în cap pentru că el a fost „Kaiserul” şi cu Franz am petrecut mulţi, mulţi ani (…) Am făcut un drum lung împreună. Ştiam că este foarte, foarte bolnav pentru că Karl-Heinz Rummenigge mi-a spus. Iar acum a murit. A fost domnul Fotbal în Germania. El a făcut fotbalul german, a făcut istoria fotbalului german. (…) A fost o persoană excepţională şi am fost mândru să îi fiu prieten”, a afirmat Platini pentru RMC, scrie news.ro.