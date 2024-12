"Asta faci dacă ai obraz!" Primul lucru pe care l-ar face Ion Ţiriac dacă ar fi preşedintele României. Anunţul incredibil - Antena Sport

Vă spun ce-mi doresc eu, un preşedinte care să se ducă la Bruxelles, să stea drept, să le spună acelora care sunt asociaţi în UE. După mine, din păcate, nu am prea avut aşa ceva, atât mi-aş putea dori. Nu are nicio legătură cu sexul, are legătură cu poziţia, mentalitatea, cu ce talent are, ce cultură are. Prezidenţialele s-au terminat, e o singură finală, românii să se ducă„, a spus Ion Ţiriac.