Bănel Nicoliță, dezvăluiri cutremurătoare, din copilărie. Cum trăia sărbătorile de iarnă: „Nu am știut ce înseamnă Moș Crăciun” - Antena Sport

Bănel Nicoliță, dezvăluiri cutremurătoare, din copilărie. Cum trăia sărbătorile de iarnă: „Nu am știut ce înseamnă Moș Crăciun”

De asemenea, fostul jucător de la FCSB spus și că își nu le spunea adevărul prietenilor, pentru a „nu se face de râs”.

„Situația mea financiară nu-mi dădea să am ceva extraordinar! N-am știut ce înseamnă să ai un brad în casă până la 16 ani, un cadou sub brad, n-am știut ce înseamnă să vină Moș Crăciun la mine. Au fost lucruri foarte dureroase, dar am fost un om puternic. Mi-a fost greu să privesc alți copiii, care veneau la școală sau cu care ieșeam pe stradă… Îmi spuneau că la ei a venit Moșu’ și eu știam că la mine n-a venit. Mă întrebau și pe mine dacă a venit Moș Crăciun, iar eu le spuneam că a venit și la mine. Asta ca să nu mă fac de râs sau să pic într-o situație penibilă.

Încercam să râd și să zâmbesc, iar gândul meu era că într-o zi voi deveni cineva și atunci îmi voi oferi singur cadouri. La fel și pentru familia mea. Când am ajuns în Liga a 2-a, mi-am permis să am banii mei, să ofer cadouri din banii mei părinților, să le iau ceva de sărbători”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit iamsport.ro.

Bănel Nicoliţă mizează pe FCSB în lupta la titlu

Bănel Nicoliţă crede că FCSB este singura echipă din România care este capabilă de a intra în grupele UEFA Champions League. Totodată, Bănel i-a transmis şi un avertisment lui Becali înaintea bătăliilor finale pentru titlu.

„A fost etapa FCSB-ului. Mă bucur şi pentru Olaru că şi-a revenit, împreună cu Coman. Eu zic că, dacă cei doi vor avea aceleaşi evoluţii în continuare, nu cred că există vreo echipă să le stea în cale. Din câte am simţit, nea Gigi n-o să vândă niciun jucător.

Dorinţa cea mare a lui este, acum, să câştige campionatul şi să intre în grupele Champions League. Nea Gigi e înnebunit şi îşi doreşte enorm asta. E bine şi pentru fotbalul românesc ca FCSB să câştige campionatul. E singura echipă care poate să facă faţă şi să intre în grupele Champions League. Vom avea un playoff nebun în care se va juca cu pistoalele pe masă. Toată lumea va juca împotriva FCSB-ului, toţi îşi doresc să nu ia titlul”, a spus Bănel Nicoliţă.