Cadoul de peste 150.000 de euro pe care şi l-a făcut Victor Becali! Milionarul nu se uită la bani atunci când îşi doreşte ceva! - Antena Sport

Cristi Borcea a povestit prin ce experienţe traumatizante a trecut în închisoare. Victor Becali mergea cu el la toaletă fiindcă fostului preşedinte executiv de la Dinamo îi era frică de şobolani.

„În prima seară, când m-am dus la Poarta Albă, am vrut să iau toate medicamentele din plasă. Mi-a spus Giovanni Becali: ‘Ești nebun? Am fost în Columbia, în Napoli…cum să faci așa ceva?’. M-am dus în baie, era un butoi… erau toalete turcești și sub chiuvetă era o gaură plină cu șobolani. Acesta a fost primul meu contact cu pușcăria”, a declarat Cristi Borcea la Kanal D.

„De 2 sau 3 ori pe săptămână visez lucruri legate de pușcărie. Sunt traume care nu trec așa ușor. Dacă nu îi aveam pe Giovanni și pe Victor nu treceam așa ușor. Șobolanii, gândacii și ploșnițele erau peste tot.

Ăsta este adevărul, visez șobolani. Acolo erau toalete turcești. Toată lumea aruncă mâncare acolo și veneau șobolanii. Îmi era frică și băteam cu bidonul. Mergeam la toaletă cu Victor, că lui nu îi era frică”, mai dezvăluia Cristi Borcea.