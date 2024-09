Cornel Dinu e internat la Spitalul Elias: "Ţâşnea sângele ca pe front"! Anunţul unităţii medicale - Antena Sport

Cornel Dinu e internat la Spitalul Elias. În vârstă de 76 de ani, Cornel Dinu face investigaţii în legătură cu afecţiunile sale cronice.

Medicii au precizat că nu este vorba despre nimic grav sau urgent, ci de investigaţii de rutină.

Cornel Dinu e internat la Spitalul Elias: „Ţâşnea sângele ca pe front”! Anunţul unităţii medicale

Reprezentanţii Spitalului Elias au confirmat că Dinu este internat în unitatea medicală. Sursele citate au menţionat că vineri urmează să fie hotărât ce conduită va urma, informează news.ro.

„Bătrânețe, haine grele… Nimeni nu scapă de asta. Îmi spunea un prieten că nu este pe Pământ crimă mai mare decât nașterea, care ne condamnă pe toți la moarte.

Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul…