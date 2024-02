"De câte ori n-am fost și eu beat..." Alexandru Chipciu, reacţie fabuloasă după imaginile cu Cristi Tănase: "Te tulbură!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Chipciu a mai transmis că imaginile cu Cristi Tănase sunt tulburătoare, declarându-se norocos de faptul că a avut o relaţie bună cu portarii din blocurile în care a locuit.

„Nu că am fost coleg, am fost cel mai apropiat de el! Când eram la București, eram tineri amândoi, singuri, eram zi de zi împreună. Am vorbit cu el de ziua lui, deunăzi. La prima vedere, filmarea te tulbură, da. Dar faptul că a fost beat și a fost filmat… (râde) De câte ori n-am fost și eu beat… Și-acum un an am fost la ziua nevesti-mii, cu Nistor, cu atâția, pe la Sighișoara. Dacă era cineva cu camera, ce naiba…??!

Nu știu ce să zic, astea ar putea fi judecate de cineva care n-a băut niciodată sau care n-o să mai bea niciodată! Ăla, da, poate să vorbească, să zică. Dar noi, ceilalți, n-avem cum judeca! (râde) Plus că portarii pe care i-am avut eu la București, la bloc, au fost mai buni. Am avut o relație fabuloasă cu ei, n-aveau cum să mă filmeze. Aveam un portar, pe vremea când eram la FCSB, care m-a scos dintr-o situație nasoală rău de tot. În fine.

(N.r. Îl vezi având probleme cu drogurile?) Asta n-am de unde să știu. El a zis că nu, dar n-am vorbit despre asta cu el. Fiecare își gestionează viața în felul lui. Îi cunosc familia, vorbesc des cu fratele lui, nu știu detalii”, a declarat Alexandru Chipciu, conform gsp.ro.

Ce a făcut Cristi Tănase cu doar câteva ore înainte de a fi filmat în faţa uşii de la casă, băut şi cu un dinte lipsă

Cristi Tănase a apărut în ipostaze tulburătoare, imaginile făcând înconjurul mass-media. Jean Vlădoiu a dezvăluit că a fost cu Tănase la un meci de tenis înainte ca fostul fotbalist să apară băut şi cu un dinte lipsă, în faţa apartamentului în care locuieşte.

”Îmi pare așa de rău, pentru că i-am cunoscut familia, i-am cunoscut mama. Ne-a ajutat la FC Argeș, eu am vrut să-i mai prelungesc contractul cu un an, pentru că ne mai putea ajuta. Andrei Prepeliță a vrut să-l ia la Buzău. Noi am jucat cu el tenis înainte de evenimentul respectiv. Sigur că mai sunt momente în viața unui om în care te mai rătăcești puțin, ai nevoie de prieteni apropiați. Probabil că prietenii pe care i-a avut până acum s-au îndepărtat. Mai sunt și astfel de seri, astfel de căderi. El este un copil extraordinar”, a declarat Jean Vlădoiu pentru digisport.ro.

